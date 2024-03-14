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12:00, 14 марта 2024Экономика

Россия резко нарастила вывоз масложировой продукции

Минсельхоз: экспорт масложировой продукции из России вырос более чем на треть

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

По итогам 2023 года суммарные объемы вывоза российской масложировой продукции выросли более чем на треть в сравнении с показателем 2022-го и достигли уровня в 11,2 миллиона тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные аналитиков Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза).

Отмечается, что за 12 месяцев объемы вывоза подсолнечного масла выросли на 42 процента, рапсового масла — на 64 процента, соевого масла — на 10 процентов. Как уточнили в ведомстве, российская масложировая продукция пользуется большим спросом в ряде стран, включая Китай, Турцию, Узбекистан, а также ближневосточные и африканские государства.

При этом тенденция роста экспорта сохраняется и в 2024 году. Так, с начала января экспорт масложировой продукции из России увеличился почти на 18 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достиг около 1,75 миллиона тонн, заключили в Минсельхозе.

Ранее аналитики «Агроэкспорта» спрогнозировали рекордные объемы вывоза растительных масел из России в сельскохозяйственном сезоне 2023-2024, который стартовал 1 сентября. За этот период времени, как ожидают эксперты, показатель может превысить отметку в 7 миллионов тонн.

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      Анатолий Акулов
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