Россияне раскрыли любимый вариант завтрака

Большинство россиян учатся готовить с помощью контента в социальных сетях

Соцсеть «Одноклассники» совместно с Lady Mail.ru провела исследование и выяснила, как россияне развивают кулинарные навыки, где находят рецепты новых блюд, а также какой вариант завтрака является наиболее любимым. Результаты опроса, в котором приняли участие около трех тысяч человек, есть в распоряжении «Ленты.ру».

Так, больше половины россиян (60 процентов опрошенных) учатся готовить с помощью контента в социальных сетях. Они смотрят обучающие видео и пошаговые рецепты в тематических группах, у блогеров или в ленте друзей. Еще 38 процентов респондентов учатся готовить у друзей и родственников.

Новые рецепты и вдохновение россияне преимущественно (54 процента) также черпают из соцсетей. 22 процента опрошенных предпочитают экспериментировать на кухне самостоятельно, а 18 процентов — пользоваться кулинарными книгами. И только 6 процентов россиян признались, что отдают предпочтение старым рецептам и не готовят ничего нового.

Почти половина россиян (47 процентов) готовят на несколько дней сразу, таким образом, у плиты они проводят пару дней в неделю. Чуть меньше опрошенных (45 процентов) отдают предпочтение свежим блюдам, поэтому уделают время готовке ежедневно или почти каждый день. Крайне редко, несколько раз в месяц, готовят лишь 8 процентов россиян.

Также в результате опроса выяснилось, что на завтрак подавляющее количество россиян (57 процентов) готовит элементарные блюда вроде хлопьев с молоком и яичницы. Вариант блюд чуть посложнее, вроде тостов с авокадо, любят готовят 24 процента респондентов. 13 процентов опрошенных пропускают утренний прием пищи, а 6 процентов россиян завтракают вне дома.

Ранее врач-диетолог, специализирующаяся на лечении пациентов с онкологическими заболеваниями, Мереди Берди назвала три доступных варианта завтрака для профилактики рака кишечника.