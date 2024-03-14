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19:57, 14 марта 2024Спорт

«Спартак» вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

«Спартак» обыграл «Оренбург» и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Московский «Спартак» обыграл «Оренбург» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Счет открыл полузащитник гостей Мохаммад Горбани. Затем красно-белых вывели вперед голы нападающего Александра Соболева, форварда Антона Зиньковского и защитника Срджана Бабича.

Первый матч команд прошел в ноябре и завершился со счетом 1:0 в пользу оренбуржцев. Таким образом, «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В решающем матче армейцы победили «Краснодар» в серии пенальти.

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