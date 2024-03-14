Стал известен срок запуска метро в одном российском городе

Baza: первую линию метро в Красноярске достроят в 2026 году

В Красноярске в 2024 году вновь взялись за строительство метрополитена. Срок запуска подземки в этом российском городе стал известен Telegram-каналу Baza.

По информации источника, первую линию метро специалисты из Москвы собираются достроить к 2027 году. Для этого в Красноярск привезли тоннелепроходческий комплекс «Енисей» длиной 83 метра с диаметром щита шесть метров и весом около 450 тонн. С его помощью в городе возведут второй тоннель на глубине 45 метров длиной почти 2,5 километра от станции «Высотной» до «Улицы Копылова».

Первый тоннель на этом участке был построен еще в начале 2000-х годов, однако вскоре после этого проект был заморожен. Работы возобновили лишь в 2021 году. В январе 2024 года строители получили разрешение на строительство котлована для красноярского метро.

Днем ранее стало известно, что в Петербурге машинист высадил пассажиров на станции «Чернышевской», которая закрыта на капитальный ремонт.