Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:37, 14 марта 2024Среда обитания

Стал известен срок запуска метро в одном российском городе

Baza: первую линию метро в Красноярске достроят в 2026 году

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Красноярске в 2024 году вновь взялись за строительство метрополитена. Срок запуска подземки в этом российском городе стал известен Telegram-каналу Baza.

По информации источника, первую линию метро специалисты из Москвы собираются достроить к 2027 году. Для этого в Красноярск привезли тоннелепроходческий комплекс «Енисей» длиной 83 метра с диаметром щита шесть метров и весом около 450 тонн. С его помощью в городе возведут второй тоннель на глубине 45 метров длиной почти 2,5 километра от станции «Высотной» до «Улицы Копылова».

Первый тоннель на этом участке был построен еще в начале 2000-х годов, однако вскоре после этого проект был заморожен. Работы возобновили лишь в 2021 году. В январе 2024 года строители получили разрешение на строительство котлована для красноярского метро.

Днем ранее стало известно, что в Петербурге машинист высадил пассажиров на станции «Чернышевской», которая закрыта на капитальный ремонт.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Диверсанты с Украины несколько дней пытаются прорвать границу России. Что известно о боях и потерях?

      Лукашенко указал церкви на ее дело

      Раскрыто цветущее прошлое Аляски

      Экс-депутат оценил возможность силового захвата Верховной Рады

      Hyundai отзовет партию автомобилей из-за риска возгорания

      T-Killah потребовал с покинувшей его лейбл артистки полмиллиарда рублей за песни

      Стал известен срок запуска метро в одном российском городе

      Авиация ударила по диверсантам на границе России и Украины

      Российские компании признались в переманивании сотрудников

      Россиянам назвали характерные симптомы одной опасной болезни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше