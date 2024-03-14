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06:21, 14 марта 2024Бывший СССР

Стало известно о формировании Украиной сети информаторов в Херсонской области

РИА Новости: Киев создает сеть информаторов в Херсонской области для мобилизации

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Украина формирует сеть информаторов на подконтрольной ей части Херсонской области, в их обязанности будет входить создание списков мужчин в возрасте до 60 лет, в том числе находящихся на территории России или Европейского союза (ЕС). Об этом стало известно РИА Новости.

«В украинских органах власти, действующих на правом берегу Днепра Херсонской области, Киев создает сеть платных осведомителей», — сообщил агентству источник в российских силовых структурах.

Основным критерием отбора информаторов является принадлежность исключительно к местному населению, говорится в материале. Списки будут использоваться при мобилизации. В случае пребывания человека за пределами Украины, осведомитель обязан сообщить, где именно он находится, или указать на того, кто точно может это знать.

По данным источника, предполагается, что сами информаторы в дальнейшем начнут вручать повестки тем, кого они включили в списки.

Ранее РИА Новости со ссылкой на полученную переписку на закрытом ресурсе сообщало, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), недовольные политикой руководства страны, планируют захватить Верховную Раду в Киеве.

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      Марина Совина
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