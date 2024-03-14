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17:26, 14 марта 2024Мир

Столтенберг заявил об отсутствии угрозы России странам НАТО

Столтенберг: Россия не угрожает странам НАТО, включая Финляндию
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Yves Herman / Reuters

Россия не угрожает странам Североатлантического альянса, включая Финляндию. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«НАТО не видит непосредственной военной угрозы со стороны России ни одной из своих стран. Это относится и к Финляндии», — отметил он.

При этом он добавил, что членство Финляндии сделало ее международное положение более безопасным.

Ранее Столтенберг признал, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кораблям Черноморского флота (ЧФ) России наносились ракетами, поставленными альянсом.

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      Максим Габриелян
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