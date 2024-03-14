Столтенберг заявил об отсутствии угрозы России странам НАТО

Столтенберг: Россия не угрожает странам НАТО, включая Финляндию

Россия не угрожает странам Североатлантического альянса, включая Финляндию. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«НАТО не видит непосредственной военной угрозы со стороны России ни одной из своих стран. Это относится и к Финляндии», — отметил он.

При этом он добавил, что членство Финляндии сделало ее международное положение более безопасным.

Ранее Столтенберг признал, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кораблям Черноморского флота (ЧФ) России наносились ракетами, поставленными альянсом.