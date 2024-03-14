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17:14, 14 марта 2024Культура

Страдающая от тяжелой болезни звезда «Друзей» сделала неожиданное признание

Актриса Эпплгейт заявила, что из-за тяжелой болезни вынуждена носить подгузники

Фото: Dave Bedrosian / Geisler-Fotopress/ Globallookpress.com

52-летняя американская актриса Кристина Эпплгейт, страдающая от тяжелой болезни, сделала неожиданное признание. Ее цитирует People.

Звезда «Друзей» поделилась, что из-за рассеянного склероза она вынуждена носить подгузники. «Вы писаетесь в штаны, потому что невозможно вовремя добраться до туалета. Так что да, подгузники», — заявила она, отвечая на вопрос о том, с какими проблемами сталкиваются люди с подобным диагнозом.

В марте прошлого года Эпплгейт вышла на премию Гильдии актеров Screen Actors Guild Awards (SAG) с палочкой.

Эпплгейт впервые рассказала о своем диагнозе в 2021 году. Болезнь у нее диагностировали во время съемок третьего сезона сериала «Мертв для меня».

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      Варвара Кошечкина
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