Страдающая от тяжелой болезни звезда «Друзей» сделала неожиданное признание

Актриса Эпплгейт заявила, что из-за тяжелой болезни вынуждена носить подгузники

52-летняя американская актриса Кристина Эпплгейт, страдающая от тяжелой болезни, сделала неожиданное признание. Ее цитирует People.

Звезда «Друзей» поделилась, что из-за рассеянного склероза она вынуждена носить подгузники. «Вы писаетесь в штаны, потому что невозможно вовремя добраться до туалета. Так что да, подгузники», — заявила она, отвечая на вопрос о том, с какими проблемами сталкиваются люди с подобным диагнозом.

В марте прошлого года Эпплгейт вышла на премию Гильдии актеров Screen Actors Guild Awards (SAG) с палочкой.

Эпплгейт впервые рассказала о своем диагнозе в 2021 году. Болезнь у нее диагностировали во время съемок третьего сезона сериала «Мертв для меня».