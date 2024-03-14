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18:01, 14 марта 2024Бывший СССР

У границы Украины и Молдавии нашли бездыханного пограничника

У молдавско-украинской границы нашли пограничника с огнестрельным ранением

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В Одесской области нашли бездыханного пограничника с огнестрельным ранением. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на полковника Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрея Демченко.

Как рассказал спикер ГПСУ, сотрудник погранслужбы был обнаружен в одном из подразделений Белгород-Днестровского погранотряда. Известно, что инцидент произошел в подразделении «Удобное» неподалеку от границы с Молдавией.

Информация о случившемся была передана правоохранителям. Следственным органам предстоит выяснить все детали и причины произошедшего. Помимо этого служебное расследование организовали в ГПСУ.

Ранее стало известно о задержании украинца, пытавшегося сбежать из страны в латексной маске. Уклонист хотел переплыть реки Турунчук и Днестр, чтобы добраться до Молдавии. Однако реализовать план не удалось, нарушитель был задержан сотрудниками погранслужбы.

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      Екатерина Грищенко
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