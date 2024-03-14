В Белом доме высказались о нападении на экс-главу ФБК Леонида Волкова

Кирби: США обеспокоены нападением на экс-главу ФБК Леонида Волкова

США обеспокоены нападением на экс-главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Леонида Волкова (внесен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов) в Литве. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает агентство AFP.

Чиновник также указал на отсутствие подтверждений причастности России к произошедшему. «На данный момент у нас нет достаточных данных о том, кто это сделал и какова мотивация», — рассказал он.

Представитель Белого дома пожелал Волкову скорейшего выздоровления.

О нападении на Леонида Волкова стало известно 12 марта. Как сообщили его соратники, неизвестные разбили окно в машине Волкова, распылили слезоточивый газ и начали бить его молотком.