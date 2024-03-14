Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:40, 14 марта 2024Мир

В Белом доме высказались о нападении на экс-главу ФБК Леонида Волкова

Кирби: США обеспокоены нападением на экс-главу ФБК Леонида Волкова
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США обеспокоены нападением на экс-главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Леонида Волкова (внесен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов) в Литве. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает агентство AFP.

Чиновник также указал на отсутствие подтверждений причастности России к произошедшему. «На данный момент у нас нет достаточных данных о том, кто это сделал и какова мотивация», — рассказал он.

Представитель Белого дома пожелал Волкову скорейшего выздоровления.

О нападении на Леонида Волкова стало известно 12 марта. Как сообщили его соратники, неизвестные разбили окно в машине Волкова, распылили слезоточивый газ и начали бить его молотком.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кузьмина
      Обсудить
      Последние новости

      В России начались выборы президента. Что важно о них знать?

      Макрона уличили в желании нагнать страх на французов

      Французский политик задал Макрону три вопроса по его же просьбе

      Макрон объяснил неудачи украинской армии размерами России

      В Белгородской области уничтожили еще один беспилотник ВСУ

      Россия потребовала в ООН найти виновных в подрыве «Северных потоков». Почему Дания и Швеция отказались от расследования?

      Макрон заявил о неподготовленности Франции к высокоинтенсивному конфликту

      Медведев назвал стыдобой школьные туалеты на улице

      В России открылись первые участки для голосования на выборах президента

      Умер чемпион КВН

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше