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06:06, 14 марта 2024Мир

В Германии заявили о стремлении Запада возобновить торговые связи с Россией

Focus сообщил, что нерешительность Запада привела к укреплению экономики России

Фото: Global Look Press

Санкции против России провалились, а финансовые элиты на Западе стремятся возобновить торговые связи с Москвой в ожидании поражения Украины, заявляет немецкое издание Focus.

«Все указывает на то, что Запад видит конфликт как проигранный и попытается договориться с Владимиром Путиным», — говорится в статье.

Издание выдвигает несколько предпосылок, которые указывают на проигрышное положение Украины. Одно из них — это провал экономических санкций Запада против России, а также внутренние противоречия в западных политических кругах, которые делают невозможными последующие поставки вооружений Киеву и желание иностранного бизнеса вернуться на территорию РФ.

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В источнике отмечается, что президент РФ может быть доволен ходом истории после начала конфликта на Украине, так как у страны появились новые партнеры, покупатели сырья и большие территории.

Ранее в Германии заявили о готовности США к переговорам по Украине. Полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер заявил, что США понимают опасность эскалации конфликта России и Украины.

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      Марина Совина
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