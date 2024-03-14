В Германии заявили о стремлении Запада возобновить торговые связи с Россией

Focus сообщил, что нерешительность Запада привела к укреплению экономики России

Санкции против России провалились, а финансовые элиты на Западе стремятся возобновить торговые связи с Москвой в ожидании поражения Украины, заявляет немецкое издание Focus.

«Все указывает на то, что Запад видит конфликт как проигранный и попытается договориться с Владимиром Путиным», — говорится в статье.

Издание выдвигает несколько предпосылок, которые указывают на проигрышное положение Украины. Одно из них — это провал экономических санкций Запада против России, а также внутренние противоречия в западных политических кругах, которые делают невозможными последующие поставки вооружений Киеву и желание иностранного бизнеса вернуться на территорию РФ.

В источнике отмечается, что президент РФ может быть доволен ходом истории после начала конфликта на Украине, так как у страны появились новые партнеры, покупатели сырья и большие территории.

Ранее в Германии заявили о готовности США к переговорам по Украине. Полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер заявил, что США понимают опасность эскалации конфликта России и Украины.