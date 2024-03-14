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12:31, 14 марта 2024Бывший СССР

В Кремле ответили на слова президента Литвы о боязни Путина

Песков о словах президента Литвы Науседы: Путина нужно не бояться, а уважать

Фото: Sputnik / Sergei Savostyanov / Pool / Reuters

Президента России Владимира Путина следует не бояться, а уважать. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Песков ответил на высказывание президента Литвы Гитанаса Науседы о Путине после инцидента с Леонидом Волковым (внесен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов) в Вильнюсе. Он подчеркнул, что произошедшее в Вильнюсе является внутренним делом Литвы.

«Путина не надо бояться, Путина надо уважать и слушать», — заявил пресс-секретарь президента. Он посоветовал журналистам обращаться в МВД Литвы за подробностями инцидента.

13 марта Науседа обвинил российские власти в инциденте с Волковым. Он заявил, что в Литве «никто не боится» Путина.

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