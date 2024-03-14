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03:55, 14 марта 2024Россия

В Крыму рассказали о срыве планов США по размещению в регионе своего флота

Константинов: воссоединение Крыма с Россией сорвало план США по размещению флота

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Воссоединение Крыма с Россией сорвало планы США разместить на полуострове корабли шестого (Средиземноморского) флота Военно-морских сил (ВМС) США. Об этом рассказал глава региона Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

Глава крымского парламента отметил, что Украина, двигаясь в сторону евроинтеграции, становилась для России крайне опасной территорией. Он вспомнил о том, как нарастал подъем русофобии в те годы.

«Корабли шестого флота США до 2014 года заходили в Севастополь, находились там, выходили оттуда. И чувствовали себя очень вольготно. В этом плане создание здесь постоянно действующей военной базы было очень логично», — заявил он.

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11 марта 2024

По словам Константинова, США видели Крым зоной НАТО по контролю водного и воздушного пространства, и только воссоединение полуострова с Россией позволило сорвать планы врага.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет раскрыл последствия попыток ВСУ атаковать Крым и подчеркнул, что эти действия ускорят капитуляцию украинской армии и властей Киева.

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      Марина Совина
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