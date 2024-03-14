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12:42, 14 марта 2024Россия

В Курской области второй раз за день объявили опасность атаки БПЛА

Курский губернатор Старовойт объявил опасность БПЛА в регионе

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В Курской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал глава области.

Ночью 14 марта Старовойт уже сообщал об опасности атаки беспилотных аппаратов. Тогда в регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). «ПВО работает в Курске и Курском районе. Прошу сохранять спокойствие», — написал губернатор.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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