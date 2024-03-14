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04:49, 14 марта 2024Россия

В приграничном российском регионе сработали системы ПВО

Губернатор Старовойт сообщил о работе ПВО в Курске и Курском районе

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В Курске и Курском районе сработали системы противовоздушной обороны, об этом в Telegram-канале сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт.

«ПВО работает в Курске и Курском районе. Прошу сохранять спокойствие», — написал он.

Часом ранее глава региона предупредил об опасности атаки беспилотников в Курской области. Он уточнил, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Ранее в поселке Прохоровка Белгородской области произошла атака со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) двумя беспилотниками самолетного типа, они упали и сдетонировали. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков. До этого МЧС объявило ракетную опасность на всей территории.

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      Марина Совина
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