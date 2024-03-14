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04:11, 14 марта 2024Россия

В российском регионе сдетонировали два беспилотника ВСУ

Гладков: в Прохоровке Белгородской области сдетонировали два беспилотника ВСУ

Фото: Pixabay

В поселке Прохоровка Белгородской области произошла атака со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) двумя беспилотниками самолетного типа, они упали и сдетонировали, сообщил в Telegram-канале глава российского региона Вячеслав Гладков.

«В результате первого взрыва загорелась кровля частного дома, также выбиты окна и посечен фасад. Пострадавших нет, в доме никто не проживал», — написал губернатор.

По его словам, второй беспилотник сдетонировал рядом с этим же домом, взрывная волна повредила фасад и забор соседнего частного строения.

На место возгорания прибыли пожарные расчеты, работают оперативные службы.

Ранее 14 марта МЧС России объявило ракетную опасность на всей территории Белгородской области. Ведомство призвало жителей региона при возможности не покидать свои дома, а также не приближаться к окнам.

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      Марина Совина
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