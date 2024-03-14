В Литве приготовились производить для Украины БПЛА с китайскими запчастями

Минобороны Литвы: мы готовы производить для Украины БПЛА с запчастями из КНР

В Литве уже приготовились производить для Украины беспилотные летальные аппараты (БПЛА) с комплектующими из Китайской Народной Республики, но надеются, что это лишь временное решение. Об этом заявил глава Министерства обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает ТАСС.

«Возможности для производства боевых беспилотников с использованием китайских запчастей для передачи Украине у нас есть, но для этого необходимы поправки в правовой базе», — передаются в публикации слова чиновника.

Он добавил, что в долгосрочной перспективе такой подход угрожают развитию национальной отрасли дроностроения.

Ранее в Литве рассказали о готовности перенести в республику производство украинских БПЛА. По словам главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, Вильнюс может пойти на это из соображений собственной корысти.