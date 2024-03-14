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19:03, 14 марта 2024Путешествия

В московском аэропорту появятся объявления на армянском и грузинском языках

Shot: объявления на армянском и грузинском языках появятся в аэропорту Внуково

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В московском аэропорту Внуково появятся объявления на грузинском и армянском языках. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации источника, столичная авиагавань оформила контракт на обновление инфраструктуры, которая отвечает за объявление в терминалах на двух иностранных языках.

Общая стоимость сделки — свыше 1,6 миллиона рублей. «Объявления на грузинском и армянском языках помогут иностранным пассажирам быстрее найти свой гейт, и не задерживать вылеты самолетов», — говорится в сообщении.

В феврале 2024 года стоимость туров в Египет выросла на 14,4 процента по сравнению с январем, в Турцию — на 10,9 процента, а в ОАЭ — на 6,4 процента, свидетельствуют данные Росстата. Более того, отдых в Абхазии, Азербайджане, Армении и Грузии подорожал на 5,2 процента.

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