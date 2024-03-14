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11:26, 14 марта 2024Россия

В Петербурге музыканта задержали за расклейку порочащих власть плакатов

В Петербурге задержали 30-летнего музыканта за расклейку порочащих плакатов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Красносельском районе Санкт-Петербурга задержали 30-летнего музыканта в черном плаще за расклейку плакатов, порочащих российскую власть. Об этом стало известно «Фонтанке».

Как выяснило издание, о подозрительном гражданине заявил в полицию житель улицы Тамбасова. Задержанным оказался 30-летний уроженец Мурманской области.

Судя по его страницах в соцсетях, молодой человек зарабатывает на жизнь музыкальным сопровождением на праздниках. Его отец — профессиональный музыкант, выпускающий песни о боге.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело о хулиганстве, его поместили в изолятор временного содержания.

Ранее сообщалось, что в Тюмени силовики задержали двух мужчин, которые напали на 16-летнего подростка в шапке со звездой. По факту инцидента возбудили уголовное дело.

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      Анна Щербакова
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