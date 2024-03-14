В России младенец впал в кому после падения из коляски

В Сибири трехмесячный ребенок впал в кому после падения из коляски

В Новосибирской области младенец впал в кому после падения из коляски. Об этом сообщает сетевое издание NGS.RU.

Общественника рассказала журналистам, что после случившегося 21-летняя мать долго не могла найти телефон фельдшера. Из-за этого ребенка госпитализировали лишь спустя сутки после случившегося.

Когда именно ребенок россиянки впал в кому, не сообщается. Бортом санавиации его отправили в областную больницу. В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили о начале проверки.

Ранее саратовский школьник впал в кому после посещения стоматолога. Мальчику удалили зуб, уже дома у ребенка резко поднялась температура и начался воспалительный процесс.