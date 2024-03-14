В России наступил первый день трехдневных выборов президента

На Дальнем Востоке наступил первый день трехдневных выборов президента России

В России начался первый день трехдневного голосования на выборах президента страны. На Дальнем Востоке в 15:00 по Москве наступило 15 марта, а в 23:00 (8:00 по местному времени) там откроются первые в стране избирательные участки. Жители Камчатского края смогут принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) при условии, что успели подать заявление до 11 марта.

Выборы главы государства завершатся 17 марта в 21:00 по московскому времени, когда в Калининграде в 20:00 по местному времени закроются последние избирательные участки. Кроме того, 14 марта завершается досрочное голосование, которое, в том числе, проходит и в вошедших в 2022 году в состав страны регионах — Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР И ДНР), а также в Херсонской и Запорожской областях.

Россияне могут отдать свой голос за одного из четырех кандидатов: действующего президента Владимира Путина, члена КПРФ Николая Харитонова, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого или зампреда Госдумы от партии «Новые люди» Владислава Даванкова.

Инаугурация избранного президента России может пройти 7 мая. На следующий день, 8 мая, Госдума может рассмотреть вопрос о назначении председателя правительства.