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12:17, 14 марта 2024Россия

В России три мальчика два часа истязали девятилетнюю девочку

В Новосибирске три мальчика два часа истязали девятилетнюю девочку

Кадр: Telegram-канал «КП - Новосибирск»

В Новосибирске три мальчика два часа истязали девятилетнюю девочку. Об этом сообщает Telegram-канал «КП — Новосибирск».

По их информации, дети сначала кидали в россиянку снежками. Затем свалили ее на землю с ватрушки и начали пинать. При этом они пытались загнать девочку в места, где не было камер видеонаблюдения. Истязания кончились после того, как мать одного из мальчиков сказала, что девочке пора домой.

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У пострадавшей диагностировали ушибы и перелом. Какая именно кость получила повреждение не уточняется. Родители россиянки обратились в полицию.

Ранее стало известно, что в Дуванском районе Башкирии экс-полицейский годами истязал 13-летнюю дочь-спортсменку из-за оценок в школе. Отмечается, что россиянин был прилежным инспектором ДПС, а дома распускал руки — его дочь ходила в школу с синяками и ссадинами по всему телу.

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      Никита Абрамов
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