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17:02, 14 марта 2024Интернет и СМИ

В США оценили заявление Макрона как провокацию конфликта с Россией

AC: слова Макрона об отправке солдат на Украину провоцируют конфликт с Россией
Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон. Фото: Ludovic Marin / Reuters

Слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке солдат на Украину провоцируют конфликт с Россией. Заявление французского лидера оценил обозреватель Дуг Бандоу в статье для журнала The American Conservative (AC), базирующегося в США.

«Франция хочет вступить в конфликт с Россией, по крайней мере, так кажется. Возможно, Эммануэль Макрон воображает себя реинкарнацией Наполеона в своей решимости превратить свою страну в великую державу», — пишет журналист. Однако, как отметил обозреватель издания, желание Макрона добиться поражения Москвы на Украине любой ценой было отвергнуто главными членами НАТО.

Бандоу выразил мнение, что инициатива французского лидера может эскалировать конфликт на Украине, в то время как Западу необходимо добиваться его мирного завершения.

В конце февраля Макрон не исключил, что европейские страны могут отправить свои войска на Украину. Высказывание французского президента не поддержали в Европе.

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      Олег Давыдов
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