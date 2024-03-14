В США рассказали про «убийственную связку» российской армии

Forbes: Россия эффективно применяет связку из дронов и артиллерии

Россия эффективно применяет «убийственную связку» дронов и артиллерии против Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.

По его словам, взаимодействие этих родов войск становится все лучше. Как пишет, налаженное взаимодействие с беспилотными разведчиками позволяет российской артиллерии быстро получать целеуказание и наносить удар до того, как цель сменит позицию.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что украинская армия парализована из-за российских беспилотников. «Украинцы парализованы, они не могут двигаться, иначе их обнаружат и убьют», — указал Риттер.