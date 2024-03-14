В США заявили о самой большой угрозе терактов с 2001 года

Сенатор Круз: США стоят перед самой большой угрозой терактов с 2001 года

США столкнулись с самой большой угрозой терактов с 2001 года, заявил в интервью Fox News сенатор от штата Техас Тед Круз.

По его словам, к этому привел миграционный кризис. Как считает Круз, администрация президента Джо Байдена ничего не предпринимает для защиты американских граждан от террористической угрозы.

«Это вторжение. И это вторжение, которое нужно демократам по политическим причинам. А цена за контроль их партии — гибель людей», — заявил сенатор.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп сравнил наплыв мигрантов в США с войной. Трам объявил Байдена ответственным за преступления, которые совершают мигранты на территории США, назвав действующего главу страны худшим президентом, который когда-либо был у этой страны.