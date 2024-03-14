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15:41, 14 марта 2024Россия

В Воронежской области ввели режим опасности беспилотников

Воронежский губернатор Гусев сообщил о режиме опасности беспилотников в регионе
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Воронежской области ввели режим опасности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Внимание! На территории Воронежской области введен режим опасности атаки БПЛА, прошу сохранять спокойствие», — написал он.

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Глава области отметил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) наготове, а также призвал граждан следить за оповещениями от областного правительства или от МЧС.

Ранее стало известно, что в Орловской области сработала система противовоздушной обороны. «Сегодня днем при отражении атаки украинских БПЛА средствами ПВО над территорией Орловской области сбит беспилотный летательный аппарат», — пояснил губернатор российского региона Андрей Клычков.

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      Никита Абрамов
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