В Воронежской области ввели режим опасности беспилотников

Воронежский губернатор Гусев сообщил о режиме опасности беспилотников в регионе

В Воронежской области ввели режим опасности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Внимание! На территории Воронежской области введен режим опасности атаки БПЛА, прошу сохранять спокойствие», — написал он.

Глава области отметил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) наготове, а также призвал граждан следить за оповещениями от областного правительства или от МЧС.

Ранее стало известно, что в Орловской области сработала система противовоздушной обороны. «Сегодня днем при отражении атаки украинских БПЛА средствами ПВО над территорией Орловской области сбит беспилотный летательный аппарат», — пояснил губернатор российского региона Андрей Клычков.