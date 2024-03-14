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13:54, 14 марта 2024Мир

Во Франции рассказали об унижении Путиным Макрона и Зеленского одной фразой

Политик Филиппо: Путин унизил Макрона и Зеленского одной фразой

Фото: Sputnik / Sergei Savostyanov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин унизил французского лидера Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского одной фразой. Об этом заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Сегодня утром в интервью показалось, что Путин напрямую отчитывает Макрона и Зеленского!» — рассказал политик.

Таким образом, он отреагировал на слова Путина о том, что Россия готова к переговорам только с учетом реальной ситуации на поле боя, а не с учетом «хотелок после применения психотропных средств».

Ранее Филиппо прокомментировал статью о реакции французских военных на предложение Макрона отправить вооруженные силы страны на Украину. Он подчеркнул, что армия не поддерживает позицию французского лидера по Украине.

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      Максим Габриелян
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