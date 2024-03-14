Возлюбленная Леонардо Ди Каприо снялась топлес для журнала

Итальянская модель Виттория Черетти снялась топлес для британского журнала Pop Magazine. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

25-летняя возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо предстала на размещенном черно-белом снимке по пояс, прикрыв обнаженную грудь руками. При этом она примерила массивную цепь бренда Gucci и распустила волосы, зачесав верхние пряди назад.

Известно, что автором данной съемки стал фэшн-фотограф Марк Кин. В свою очередь, за стиль отвечала Стефани Вакнин.

Ранее в марте популярная датская модель Мона Тугард снялась обнаженной для британского журнала Dazed.