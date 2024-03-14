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20:10, 14 марта 2024Интернет и СМИ

Врачи развеяли распространенный миф о почках

Врач Елена Малышева назвала мифом мнение о том, что почки можно застудить

Фото: PxHere

Врач-терапевт Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что почки невозможно застудить. Выпуск, в котором медики развеяли распространенный миф о почках, доступен на сайте телеканала.

Малышева назвала заблуждением мнение о том, что почки можно застудить. «Холод почкам не вредит, почки глубоко-глубоко в организме, за кишечником, за всем. Чтобы почки, как люди любят говорить, застудить, вас надо в морозильную камеру положить, и когда ледяную глыбу достанем — тогда застудили. Это невозможно», — сказала Малышева.

В действительности, как отметил Гандельман, на состояние почек влияют такие недуги, как сахарный диабет, гипертония и ожирение. «Все это приводит к образованию бляшек в почках», — заключила Малышева.

Ранее Малышева, Гандельман и врачи Дмитрий Шубин и Андрей Продеус перечислили привычки, которые разрушают почки. Специалисты заявили, что во избежание проблем с почками не рекомендуется терпеть при позывах в туалет, а также употреблять много соли и сладких напитков.

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      Олег Давыдов
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