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05:21, 14 марта 2024Мир

В учебном центре ФБР произошел взрыв

KTLA заявил о минимум 16 пострадавших на тренировке спецназовцах США

Фото: Unsplash

В ходе тренировки в учебном центре Федерального бюро расследований (ФБР) в штате Калифорния произошел взрыв. Об этом написал местный портал KTLA.

В публикации уточняется, что взрыв произошел, когда спецназ округа Ориндж проводил совместные учения с саперами. В результате инцидента пострадали минимум 16 человек, 15 из которых отправили в местную больницу. Один добрался до медицинского учреждения сам.

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      Марина Совина
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