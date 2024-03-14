В учебном центре ФБР произошел взрыв

KTLA заявил о минимум 16 пострадавших на тренировке спецназовцах США

В ходе тренировки в учебном центре Федерального бюро расследований (ФБР) в штате Калифорния произошел взрыв. Об этом написал местный портал KTLA.

В публикации уточняется, что взрыв произошел, когда спецназ округа Ориндж проводил совместные учения с саперами. В результате инцидента пострадали минимум 16 человек, 15 из которых отправили в местную больницу. Один добрался до медицинского учреждения сам.