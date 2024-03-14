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20:13, 14 марта 2024Путешествия

Ягуар набросился на туристов в джунглях и попал на видео

В джунглях Перу ягуар набросился на группу туристов с гидом и попал на видео

В джунглях недалеко от Пуэрто-Мальдонадо, Перу, ягуар набросился на группу туристов с гидом и попал на видео. Кадры публикует The Sun.

На записи дикий зверь сначала издалека наблюдает за людьми, а затем прыгает в их сторону. Испуганные путешественники начинают издавать громкие звуки, чтобы отпугнуть его, однако ягуар повторяет попытку напасть и царапает ногу гида. Последний начинает рубить растения вокруг ножом, после чего кошка отступает и скрывается.

Ранее в индийском городе Джайпур разъяренный слон швырнул на землю туристку из России и попал на видео. На кадрах видно, как животное схватило хоботом девушку, закружило и швырнуло вниз.

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      Зарина Дзагоева
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