Ягуар набросился на туристов в джунглях и попал на видео

В джунглях Перу ягуар набросился на группу туристов с гидом и попал на видео

В джунглях недалеко от Пуэрто-Мальдонадо, Перу, ягуар набросился на группу туристов с гидом и попал на видео. Кадры публикует The Sun.

На записи дикий зверь сначала издалека наблюдает за людьми, а затем прыгает в их сторону. Испуганные путешественники начинают издавать громкие звуки, чтобы отпугнуть его, однако ягуар повторяет попытку напасть и царапает ногу гида. Последний начинает рубить растения вокруг ножом, после чего кошка отступает и скрывается.

Ранее в индийском городе Джайпур разъяренный слон швырнул на землю туристку из России и попал на видео. На кадрах видно, как животное схватило хоботом девушку, закружило и швырнуло вниз.