Захарова прокомментировала планы Латвии создать новый железный занавес

Захарова поинтересовалась, хватит ли у Латвии железа для создания занавеса

Представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова сомневается в способности Латвии создать новый железный занавес между Россией и Прибалтикой. Об этом она сообщила РИА Новости.

«Железа хватит? Или у России будут покупать?» — поинтересовалась Захарова, комментируя высказывание премьер-министра Латвии Эвики Силини о планах отгородиться от Москвы.

Ранее Силиня на мероприятии в Вашингтоне заявила, что железный занавес появится между странами Прибалтики, Россией и Белоруссией. При этом премьер признала, что Латвия сталкивается с проблемами в обеспечении независимости от российских нефти и газа.