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09:50, 14 марта 2024Из жизни

Женщина отпраздновала 103-й день рождения рейв-вечеринкой

В Британии 103-летняя пенсионерка отметила день рождения рейв-вечеринкой

Фото: Unsplash

В Британии пенсионерка отметила 103-й день рождения рейв-вечеринкой. Об этом пишет Daily Mirror.

Необычный праздник для 103-летней Веры Сак устроил дом для престарелых Chestnuts Residential Home в Линкольншире, в котором женщина живет последние годы. Персонал украсил одну из комнат дома неоновыми надписями и шариками, превратив ее в ночной клуб. Имениннице выдали неоновые зеленые очки, свисток и гетры в стиле берлинских рейвов. Гости, в числе которых были другие жители дома, а также родственники Сак и ее сыновья, отпраздновали день рождения, танцуя под культовые рейв-композиции вместе с виновницей торжества.

Сын Сак Джон поблагодарил персонал за невероятный праздник и сообщил, что сотрудники «прыгнули выше головы», организовав такую вечеринку. По его словам, преданность персонала своему делу отражается на резидентах: даже те пенсионеры, которые не так активны, волей-неволей включаются в частые праздники и активности. Это позволяет им сохранять бодрость духа.

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      Антонина Черташ
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