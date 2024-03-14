Женщина отпраздновала 103-й день рождения рейв-вечеринкой

В Британии 103-летняя пенсионерка отметила день рождения рейв-вечеринкой

В Британии пенсионерка отметила 103-й день рождения рейв-вечеринкой. Об этом пишет Daily Mirror.

Необычный праздник для 103-летней Веры Сак устроил дом для престарелых Chestnuts Residential Home в Линкольншире, в котором женщина живет последние годы. Персонал украсил одну из комнат дома неоновыми надписями и шариками, превратив ее в ночной клуб. Имениннице выдали неоновые зеленые очки, свисток и гетры в стиле берлинских рейвов. Гости, в числе которых были другие жители дома, а также родственники Сак и ее сыновья, отпраздновали день рождения, танцуя под культовые рейв-композиции вместе с виновницей торжества.

Сын Сак Джон поблагодарил персонал за невероятный праздник и сообщил, что сотрудники «прыгнули выше головы», организовав такую вечеринку. По его словам, преданность персонала своему делу отражается на резидентах: даже те пенсионеры, которые не так активны, волей-неволей включаются в частые праздники и активности. Это позволяет им сохранять бодрость духа.

Ранее сообщалось, что самая старая женщина в мире отметила 117-й день рождения. Марию Браньяс Мореру признали старейшим человеком в мире по версии Книги рекордов Гиннесса в январе 2023 года.