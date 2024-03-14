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08:12, 14 марта 2024Силовые структуры

Жительницу Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже

ФСБ задержала жительницу Мариуполя по подозрению в шпионаже

Фото: РИА Новости

Жительницу Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже, сообщает управление Федеральной службы безопасности России (УФСБ) по Донецкой народной республике (ДНР), передает РИА Новости.

В ведомстве сообщили, что задержанная собирала информацию о местах расположения подразделений Минобороны России вблизи Мариуполя и передавала ее украинским спецслужбам в социальных сетях.

Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело о шпионаже.

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Отмечается, что в УФСБ есть видео задержания подозреваемой, скриншоты переписок в социальных сетях. На них видно, как представители спецслужб Украины просят женщину узнать о расположении блокпостов, а также проверить, летают ли в указанных районах беспилотники.

Ранее в Ростовской области ФСБ задержала россиянина, помогавшего Службе безопасности Украины (СБУ). По данным ведомства, мужчина поддерживал конфиденциальный контракт с представителем СБУ. Он должен был осуществлять разведывательную деятельность против безопасности России.

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      Марина Совина
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