ФСБ задержала жительницу Мариуполя по подозрению в шпионаже

Жительницу Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже, сообщает управление Федеральной службы безопасности России (УФСБ) по Донецкой народной республике (ДНР), передает РИА Новости.

В ведомстве сообщили, что задержанная собирала информацию о местах расположения подразделений Минобороны России вблизи Мариуполя и передавала ее украинским спецслужбам в социальных сетях.

Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело о шпионаже.

Отмечается, что в УФСБ есть видео задержания подозреваемой, скриншоты переписок в социальных сетях. На них видно, как представители спецслужб Украины просят женщину узнать о расположении блокпостов, а также проверить, летают ли в указанных районах беспилотники.

Ранее в Ростовской области ФСБ задержала россиянина, помогавшего Службе безопасности Украины (СБУ). По данным ведомства, мужчина поддерживал конфиденциальный контракт с представителем СБУ. Он должен был осуществлять разведывательную деятельность против безопасности России.