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13:45, 15 марта 2024Ценности

48-летний Дэвид Бекхэм показал фигуру на фото в бассейне

48-летний футболист Дэвид Бекхэм в расстегнутой рубашке снялся в бассейне

Фото: Mathew Brookes / Eyewear

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм снялся в бассейне и показал снимок поклонникам. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

48-летнего спортсмена запечатлели на выходе из бассейна в расстегнутой мокрой рубашке и брюках того же цвета. На размещенном кадре видно, что футболист также надел солнцезащитные очки. «Завтра стартует моя новая коллекция SS24», — подписал публикацию он.

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Подписчики восхитились внешностью Бекхэма в комментариях под фото. «Самый красивый футболист всех времен», «Шикарен», «Очень горячий», «Просто вау», «Идеальная фигура», — высказались многочисленные фанаты.

В декабре 2023 года Дэвид Бекхэм посмотрел документальный фильм про себя и разочаровался в собственной внешности. По словам анонимных инсайдеров, спортсмену не понравилось, как выглядело его лицо на экране. Также он расстроился из-за своей небрежной укладки.

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      Карина Черных
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