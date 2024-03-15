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16:02, 15 марта 2024Россия

59-летнего россиянина нашли с проломленным черепом у многоэтажки

78.ru: в Ленобласти мужчину нашли с проломленным черепом у многоэтажки

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Мурино Ленинградской области мужчину нашли с проломленным черепом у многоэтажного дома по проспекту Авиаторов Балтики. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям издания, у россиянина диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом носа и ушиб лба. Пострадавшего отвезли в больницу, но медикам его спасти не удалось.

Как выяснил 78.ru, жилой дом, возле которого все случилось, не оборудован системой видеонаблюдения. Вся имеющаяся информация была передана сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что в Воронеже мужчина избил годовалого ребенка и сломал ему теменную кость.

Мать привезла ребенка в российскую больницу только на следующее утро. Врачи диагностировали у него перелом теменной кости и закрытую черепно-мозговую травму.

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      Анна Щербакова
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