Курс доллара поднялся выше 93 рублей

Курс доллара впервые с 26 февраля поднялся выше 93 рублей

В ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 15 марта, курс доллара преодолел отметку в 93 рубля впервые с 26 февраля, свидетельствуют данные площадки.

За сутки американская валюта прибавила более процента. Курс евро поднялся до максимальной в этом году отметки, превысив 101 рубль. Юань поднимался до 12,88 рубля, что также стало рекордом в 2024 году.

Российская валюта слабеет последние два месяца, хотя ранее ей удавалось оставаться в диапазоне 88-92 рубля за доллар. Свое влияние может оказывать постепенное ужесточение санкций США, которое осложняет внешнеторговые операции, и ускорение бюджетных расходов, часть которых может перетекать в валюту.

Также динамика может быть связана с начавшимися 15 марта президентскими выборами. В частности, аналитики Газпромбанка отмечали, что традиционно национальная валюта в России укрепляется перед выборами, после чего наступает коррекция.