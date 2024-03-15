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19:23, 15 марта 2024Экономика

Курс доллара поднялся выше 93 рублей

Курс доллара впервые с 26 февраля поднялся выше 93 рублей

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 15 марта, курс доллара преодолел отметку в 93 рубля впервые с 26 февраля, свидетельствуют данные площадки.

За сутки американская валюта прибавила более процента. Курс евро поднялся до максимальной в этом году отметки, превысив 101 рубль. Юань поднимался до 12,88 рубля, что также стало рекордом в 2024 году.

Курс доллара от TradingView

Российская валюта слабеет последние два месяца, хотя ранее ей удавалось оставаться в диапазоне 88-92 рубля за доллар. Свое влияние может оказывать постепенное ужесточение санкций США, которое осложняет внешнеторговые операции, и ускорение бюджетных расходов, часть которых может перетекать в валюту.

Также динамика может быть связана с начавшимися 15 марта президентскими выборами. В частности, аналитики Газпромбанка отмечали, что традиционно национальная валюта в России укрепляется перед выборами, после чего наступает коррекция.

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      Платон Щукин
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