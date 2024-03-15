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15:32, 15 марта 2024Среда обитания

Автомобилистам предложили чистить руль популярной игрушкой

«БелНовости»: почистить руль авто можно с помощью лизуна

Фото: Tsuguliev / Shutterstock / Fotodom

Быстро и эффективно избавиться от грязи на руле автомобиля можно с помощью лизуна. Чистить машину популярной игрушкой водителям предложили эксперты издания «БелНовости».

Для очищения руля необходимо растянуть липкую игрушку и обтянуть ею рулевое колесо. Лизуна можно будет снять с детали уже через несколько секунд. Масса поможет устранить всю пыль с руля, приклеив ее к себе.

Таким же образом с помощью игрушки можно очистить все кожаные и пластиковые поверхности в салоне. Отмечается, что лизун сможет без проблем проникнуть в труднодоступные места.

Ранее эксперты портала посоветовали наносить на туалетный ершик пену для бритья. Таким образом можно увеличить эффективность аксессуара, а также обеззаразить его.

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      Александра Качан
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