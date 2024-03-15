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16:54, 15 марта 2024Культура

Автор «Острых козырьков» снимет сериал о пивоварне Guinness

Автор «Острых козырьков» Найт будет работать над сериалом о пивоварне Guinness

Фото: Andy Kropa / Invision / AP

Автор сериала «Острые козырьки» Стивен Найт будет работать над историческим сериалом о пивоварне Guinness. Об этом пишет Deadline.

Он напишет сценарий для проекта House of Guinness (рабочее название). Шоу расскажет историю одной из самых известных династий Европы — семьи Гиннесс. Действия сериала будут разворачиваться в Дублине и Нью-Йорке XIX века.

Ранее ирландский актер Киллиан Мерфи высказался о дальнейших съемках в сериале «Острые козырьки». Артист отметил, что его персонаж был настолько разным, что каждый раз, когда актер возвращался к роли, то будто бы совершал новое путешествие, а также напомнил, что принимал участие в проекте много лет подряд, а потому не планирует зацикливаться на «Острых козырьках».

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      Варвара Кошечкина
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