Берлинское техно внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО

ЮНЕСКО включило техно-сцену Берлина в список культурного наследия

Техно-сцена Берлина вошла в список нематериальных объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщила комиссия ЮНЕСКО.

«Возникшая свобода помогла создать техно- и клубную сцену, которая присутствует в Берлине. Звук и саунд-продакшен тесно связаны с городом и приобрели свой особый характер в контексте воссоединения Германии», — говорится на сайте.

Также в список объектов культурного наследия включили альпинизм в Саксонии, финстервальдскую песенную традицию, новогодний марш перхтенов в Кирхзеоне, традиции белой вышивки в гессенском регионе Швальм и местный алкогольный напиток Viez.

Ранее сообщалось, что диджеи, музыканты и представители немецких клубов захотели присвоить берлинскому техно статус всемирного наследия ЮНЕСКО. Артисты посчитали, что новый статус имеет важное значение для дальнейшей судьбы этого музыкального жанра.