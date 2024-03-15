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11:32, 15 марта 2024Культура

Берлинское техно внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО

ЮНЕСКО включило техно-сцену Берлина в список культурного наследия

Фото: Unsplash

Техно-сцена Берлина вошла в список нематериальных объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщила комиссия ЮНЕСКО.

«Возникшая свобода помогла создать техно- и клубную сцену, которая присутствует в Берлине. Звук и саунд-продакшен тесно связаны с городом и приобрели свой особый характер в контексте воссоединения Германии», — говорится на сайте.

Также в список объектов культурного наследия включили альпинизм в Саксонии, финстервальдскую песенную традицию, новогодний марш перхтенов в Кирхзеоне, традиции белой вышивки в гессенском регионе Швальм и местный алкогольный напиток Viez.

Ранее сообщалось, что диджеи, музыканты и представители немецких клубов захотели присвоить берлинскому техно статус всемирного наследия ЮНЕСКО. Артисты посчитали, что новый статус имеет важное значение для дальнейшей судьбы этого музыкального жанра.

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      Варвара Кошечкина
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