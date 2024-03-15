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16:16, 15 марта 2024Россия

Беспилотник самолетного типа сбили над российским регионом

Украинский беспилотник сбит в небе над Белгородской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит в небе над Белгородской областью. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщает Минобороны России в Telegram.

Дрон был сбит около 15:40 мск при попытке атаковать объект на территории России. Аппарат уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны.

Речь идет о беспилотнике самолетного типа, отметили в российском военном ведомстве. Такие дроны способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки на значительное расстояние. ВСУ используют такие летательные аппараты для ударов по российской территории.

Ранее 15 марта еще один украинский беспилотник был сбит над Тульской областью. Разрушений инфраструктуры и пострадавших нет.

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      Алан Босиков
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