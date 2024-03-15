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13:19, 15 марта 2024Россия

В российском регионе сработала система ПВО

Власти Тульской области сообщили об уничтожении беспилотника системой ПВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Тульской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило Министерство по региональной безопасности на своем сайте.

По данным местных властей, дежурные военные Минобороны России уничтожили беспилотник. Разрушений инфраструктуры и пострадавших нет. На место направляются экстренные службы.

В ночь на 15 марта четыре дрона перехватили в Дзержинском районе Калужской области. По словам губернатора региона Владислава Шапши, там также обошлось без разрушений и пострадавших.

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