Власти Тульской области сообщили об уничтожении беспилотника системой ПВО

В Тульской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило Министерство по региональной безопасности на своем сайте.

По данным местных властей, дежурные военные Минобороны России уничтожили беспилотник. Разрушений инфраструктуры и пострадавших нет. На место направляются экстренные службы.

В ночь на 15 марта четыре дрона перехватили в Дзержинском районе Калужской области. По словам губернатора региона Владислава Шапши, там также обошлось без разрушений и пострадавших.

За несколько дней до начала выборов Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилили активность атак на российские регионы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это попыткой дестабилизировать ситуацию в стране в преддверии голосования.