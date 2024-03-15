Чемпионка ОИ рассказала о последствиях критики питания на базе сборной России

Мельникова заявила, что ей «прилетело» за критику питания на базе сборной России

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала о последствиях критики питания на федеральной базе сборной России «Озеро Круглое». Ее слова приводит ТАСС.

«Я за честность всегда, и мне за мою честность иногда прилетает», — заявила Мельникова. Спортсменка не уточнила, кто конкретно был недоволен ее словами.

Мельниковой также напомнили о том, что 7 марта Генпрокуратура начала действия процессуального характера по ряду нарушений законодательства при закупках услуг по организации питания спортсменов в федеральных тренировочных центрах. «Я ничего не слышала и не могу никак комментировать это», — подчеркнула гимнастка.

В конце февраля Мельникова пожаловалась на питание во время сборов и оценила его фразами «есть нечего» и «приходится выживать на овощах». По словам спортсменки, во время пандемии сильно упало качество и разнообразие еды.

Мельникова — олимпийская чемпионка 2020 года в командном многоборье, серебряный призер Игр в том же виде программы, а также обладательница бронзовых медалей в личном первенстве и в вольных упражнениях.