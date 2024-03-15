Чешский генерал рассказал о методичном сокрушении Украины Россией

Чешский генерал Пелз: Россия методично сокрушает Украину

Россия медленно и методично сокрушает Украину, очень быстро адаптируясь к событиям на фронте. Об этом в интервью Radio Universum рассказал бывший глава Военной разведки Чехии генерал Петр Пелз.

«Военное правило, которое я где-то читал, гласит, что сражения выигрываются оружием и солдатами, а войны выигрываются промышленностью и логистикой. За два года этого конфликта Россия увеличила производство своей военной промышленности в 15 раз. Мы, конечно, не в состоянии этого сделать (...). Никто ничего не производит ни в Соединенных Штатах, ни где-либо еще на Западе, мы все отдали на аутсорсинг. Поэтому за нас это делают те, с кем мы хотим бороться», — сказал Пелз.

Также генерал отметил, что, «ко всеобщему удивлению», у Вооруженных сил России «очень гибкий подход, и они очень тесно координируют действия между солдатами на фронте, между генералами, Генеральным штабом и военной промышленностью».

Запад же, по его словам, продолжает снабжать Украину деньгами, часть из которых «где-то теряется, часть вообще не доходит до Украины», что лишь продлевает агонию.

Ранее директор Национальной разведки Эврил Хейнс признала, что Россия добивается постоянных успехов на поле боя. По ее словам, отчасти это происходит из-за того, что западные союзники не могут определиться насчет военной поддержки Киева.