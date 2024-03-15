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15:00, 15 марта 2024Экономика

Российские суды подали исков к Clearstream на 74 миллиона евро

Deutsche Borse: сумма исков российских судов к Clearstream составила €74 млн

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Общая сумма исков в российских судах к европейскому депозитарию Clearstream Banking, связанных с заморозкой активов, достигла 74 миллиона евро. Об этом говорится в отчете за 2023 году группы Deutsche Borse Group, куда входит Clearstream, пишет «Интерфакс».

При этом компания не исключает, что количество и совокупный размер исков увеличится в будущем. Они могут касаться активов депозитария в России или в других странах.

К настоящему времени к Clearstream подано порядка 20 исков. Это пятая часть от всех поданных в российские суды по поводу блокировки активов исков от компаний, банков и частных инвесторов.

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      Платон Щукин
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