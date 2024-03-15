Жена вооружилась бревном и спасла мужа от наполовину проглотившего его крокодила

Daily Mirror: в ЮАР жена спасла мужчину от четырехметрового крокодила

В ЮАР четырехметровый крокодил напал на рыболова и успел наполовину проглотить его. Мужчину спасли его начальник и жена, вооружившаяся для этого бревном, сообщает Daily Mirror.

37-летний Энтони Жубер и его начальник, 36-летний Йохан ван дер Колфф, сняли на выходные ферму, чтобы съездить на рыбалку и устроить пикник для родных. Когда они ловили рыбу, 12-летнему сыну Жубера удалось подцепить окуня. Мальчик попытался вытянуть рыбу из воды, но она застряла в ветвях дерева.

Мужчина велел сыну оставаться на берегу, а сам зашел в воду, чтобы распутать леску. В этот момент на него неожиданно набросился крокодил, сидевший в засаде и поджидавший удобного момента. «Я не видел собственных ног, только его зубы и злобные глазки, — вспоминает Жубер. — Они смотрели на меня, пока он пятился от берега, чтобы утянуть меня на глубину».

Мужчина вспомнил, что в таких случаях советуют надавить на глаза крокодила. Он попытался это сделать, но рептилия в ответ лишь встряхнула его, как тряпичную куклу. После этого на помощь Жуберу пришел ван дер Колфф: он схватил его за пояс и начал тянуть к берегу. Затем подоспела жена Жубера с бревном в руках.

Я была в полном шоке. Муж уже наполовину был внутри огромного крокодила — ногами вперед. Я схватила бревно […], побежала к воде и принялась колошматить крокодила по голове, пока тот его не отпустил Аннализ Жубер жена пострадавшего

Пострадавшего вытащили из озера, после чего жена начальника обеззаразила и перевязала его раны. Затем мужчину доставили в больницу. «Я, честно говоря, думал, что он оторвет мне ноги, — признается Жубер. — Если посмотреть на раны, трудно поверить, что я их не лишился».

Ранее сообщалось, что в США аллигаторы растерзали престарелую женщину, которая полола огород возле собственного дома. На нее набросились сразу два крупных хищника.