Среда обитания
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15:40, 15 марта 2024Среда обитания

Дачников предупредили об опасности одного типа рассады

Биолог Татаренко: перекормленная рассада сильнее подвержена болезням

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Перекормленная рассада сильнее подвержена болезням и нападению вредителей. Об опасности злоупотребления удобрениями дачников предупредила мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко, пишут «Известия».

«Все полезно в меру, в том числе подкормка. Если вы купили готовый специализированный грунт для рассады, он насыщен всеми необходимыми растениям минералами в нужных пропорциях. Рассада в таком грунте не требует никакой дополнительной подкормки. Если вы составили грунт сами, взяв землю со своего участка, подкормка потребуется, но и здесь важно не переусердствовать», — рассказала эксперт.

Особенно вредными для рассады могут быть азотные удобрения, отметила биолог. Чтобы не ошибиться в расчетах, Татаренко посоветовала выбирать комплексные удобрения, в которых уже есть азот, калий, фосфор и другие необходимые микроэлементы. Можно также выбирать органические методы выращивания, а вот использовать неподходящие удобрения (например, для цветения) не стоит.

Ранее дачников предупредили о штрафах за санобработку участка дымлением. При применении этого способа борьбы с вредителями нужно соблюдать те же правила, что при сжигании мусора, — разводить костер на достаточном расстоянии от построек и желательно в изолированном месте.

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      Нина Ташевская
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