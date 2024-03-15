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20:21, 15 марта 2024Ценности

Девушка порылась в помойке у общежития и удивилась находкам на миллион рублей

Блогер Спаркс порылась в мусорном баке у общежития и удивилась ценным находкам

Фото: @sallysparksx

Британская блогерша порылась в мусорных баках у общежития и удивилась ценным находкам. Соответствующий материал публикует Scottish Sun.

31-летняя Салли Спаркс рассказала, что каждый год изучает помойки у университетских общежитий после выезда студентов, поскольку работники учреждения всегда выбрасывают забытые ими вещи. По ее словам, она регулярно находит дизайнерские вещи люксовых и массмаркетовых брендов, общая стоимость которых достигает 15 тысяч фунтов стерлингов (миллион рублей).

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В числе находок девушки оказались часы Apple Watch, боди марки House of CB, пальто The Kooples, футболки модного дома Burberry, серьги Louis Vuitton, кеды New Balance, кроссовки Nike и другие предметы гардероба и аксессуары. «Многие вещи были новыми. Я отправляю их на благотворительность или ношу сама. Так мы спасаем планету», — заключила блогер.

Ранее бьюти-блогерша с никнеймом GlamourDDive из Техаса также порылась в мусорном баке у косметического магазина Ulta и нашла там коробки с косметикой, которые сотрудники утилизировали с витрин.

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      Карина Черных
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