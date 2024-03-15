Дочь популярной телеведущей снялась топлес для журнала

Американская модель Амелия Грей Хэмлин снялась топлес для британского журнала Pop Magazine. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 22-летняя дочь известной телеведущей и актрисы Лизы Ринны и писателя и актера Гарри Хэмлина стоит на фоне леопардовой ткани. При этом одной рукой она прикрыла обнаженную грудь, а вторую завела за голову.

Также девушку запечатлели в жакете, серой мини-юбке и белых чулках. Она предстала перед камерой фотографа Оливера Хэдли Пирча, присев с разведенными в стороны ногами.

Ранее в марте популярная датская модель Мона Тугард снялась в откровенных образах для журнала Harper’s Bazaar. На одном из кадров 21-летняя манекенщица позировала в кожаном плаще марки Loewe на голое тело, который распахнула, обнажив грудь.