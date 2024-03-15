Популярная 21-летняя модель обнажила грудь на фото для журнала

Популярная датская модель Мона Тугард снялась в откровенных образах для журнала Harper’s Bazaar. Соответствующий материал появился на сайте издания.

На одном из кадров 21-летняя манекенщица позировала в кожаном плаще марки Loewe на голое тело, которое распахнула, обнажив грудь. При этом она сочетала данный предмет гардероба с трусами с заниженной талией бренда Commando и прозрачными колготками.

Кроме того, знаменитость примерила на голое тело расстегнутое пальто Alaia, белую юбку-карандаш и черный брючный костюм Celine. В то же время она предстала перед камерой в облегающем макси-платье Valentino с разрезом до бедра и в открывающем бюст платье Dior.

Ранее в марте итальянская модель Виттория Черетти снялась топлес для британского журнала Pop Magazine.