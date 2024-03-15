Экс-члену правления российского банка «Балтика» заочно избрали меру пресечения

В Москве заочно арестовали бывшего члена правления банка «Балтика»

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал экс-банкира коммерческого банка «Балтика» Веру Тышлангову. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

По данным ведомства, женщина будет находиться в СИЗО два месяца. Срок исчисляется с момента ее экстрадиции или после задержания в России. Отмечается, что она обвиняется по части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой лиц, либо в особо крупном размере») УК РФ. Тышлангова объявлена в международный розыск.

Как уточняет «Коммерсантъ», дело бывшего члена правления «Балтики» связано с незаконным выводом из банка 1,8 миллиарда рублей с помощью договоров цессии и необеспеченных кредитов.

Ранее стало известно, что Басманный районный суд заочно арестовал экс-совладельца и экс-председателя коммерческого банка Александра Петрова.