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12:02, 15 марта 2024Силовые структуры

Экс-члену правления российского банка «Балтика» заочно избрали меру пресечения

В Москве заочно арестовали бывшего члена правления банка «Балтика»

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал экс-банкира коммерческого банка «Балтика» Веру Тышлангову. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

По данным ведомства, женщина будет находиться в СИЗО два месяца. Срок исчисляется с момента ее экстрадиции или после задержания в России. Отмечается, что она обвиняется по части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой лиц, либо в особо крупном размере») УК РФ. Тышлангова объявлена в международный розыск.

Как уточняет «Коммерсантъ», дело бывшего члена правления «Балтики» связано с незаконным выводом из банка 1,8 миллиарда рублей с помощью договоров цессии и необеспеченных кредитов.

Ранее стало известно, что Басманный районный суд заочно арестовал экс-совладельца и экс-председателя коммерческого банка Александра Петрова.

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      Екатерина Кашурникова
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